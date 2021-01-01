В Новый год пополнение в семье случилось у известной спортсменки, Чемпионки Европы по плаванию Юлии Ефимовой. Радостным событием в первый день нового 2021 года королева брасса - так очаровательную блондинку называют поклонники - поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. Юлия опубликовала фото на одном из пляжей Калифорнии. У нее на руках трогательный щенок. Кадр пловчиха подписала так:- С Новым Годом! Знакомьтесь с новым членом семьи. Пускай в Новом Году и вообще всегда у вас будет столько же счастья как у меня сейчас. Мечты сбываются.Свои виртуальные сердечки под постом спортсменки поставили больше 14 тысяч пользователей Интернета. Поклонников интересовало: что за порода у собаки, как ее назвали, а некоторые даже предлагали свои варианты имен.