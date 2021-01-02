В первый день нового года в Ростовской области произошла еще одна авария, в которой погиб человек. Трагедия случилась в 22:00 в пятницу, 1 января, в Азовском районе.- По предварительным данным, 57-летний водитель такси за рулем автомобиля \\"Лифан\\" двигался в Ростов-на-Дону, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону. - Выполняя разворот в обратном направлении в сторону Азова, он не убедился в безопасности маневра, и не предоставил преимущество в движении автомобилю \\"Опель астра\\". В результате, легковушки столкнулись.На месте происшествия водитель такси скончался от полученных травм. На \\"скорой\\" двух пасажирок, которые ехали в автомобиле \\"Опель\\" доставили в ближайшую больницу.В настоящее время по факту аварии проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.В госавтоинспекции просят водителей не рисковать жизнями своих пассажиров и других участников дорожного движения, строго соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков, а также выбирать скорость и дистанцию в соответствии с конкретными погодными условиями, убеждаться в безопасности совершаемых маневров.