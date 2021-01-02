В Ростове и в Ростовской области местные власти и автоинспекция предупредили о том, что в выходные в регионе будут сохраняться сильные туманы.Неблагоприятные для поездок условия будут наблюдаться в течение нескольких суток, сообщили в пресс-службе ростовской мэрии со ссылкой на информацию метеорологов. Завтра с большой вероятностью туман ожидается в Ростове в утренние часы. Появлению тумана способствуют изменение суточных температур и влажность.В мэрии и в управлении ГИБДД рекомендовали воздержаться от дальних поездок. А в тех случаях, когда поездку нельзя отменить, строго придерживаться правил движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в автоинспекции рекомендовали быть внимательными пешеходам. Им советуют держаться дальше от проезжей части и прикреплять к одежде светоотражающие элементы.Туман и пониженная видимость, вероятно, стали причиной дорожной аварии в Ростовской области. В результате инцидента погибли четверо взрослых, пострадали трое детей. Дети доставлены в больницу Тацинского района.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.