В Элисте следователи возбудили уголовное дело после инцидента с падением 8-летней девочки в открытый канализационный люк.Инцидент произошел в середине декабря возле одной из элистинских школ. Местное госпредприятие вело ремонт канализации, рабочие открыли два люка. Находившийся на тротуаре люк они не оградили, считают следователи. В момент, когда рабочие отлучились, в люк упала возвращавшаяся из школы второклассница. Колодец имел глубину около трех метров, школьница получила несколько травм – в том числе, сломала ногу. Ее сразу же направили в больницу.Проверкой обстоятельств происшествия сначала занималась республиканская прокуратура. Затем материалы передали следователям. На днях они возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Калмыкия. Итоги разбирательства, скорее всего, станут известны в феврале.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машинеВ Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.