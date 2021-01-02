В Ростове-на-Дону волонтеры разыскивают пропавшего 82-летнего пенсионера Виктора Алехина.В ориентировке, которую распространяют добровольцы, поясняется, что пенсионер вышел из дома на улице Тружеников в Советском районе сегодня около двух часов дня. С этого времени он не отвечает на звонки. О его местонахождении пока ничего не известно. Пенсионер нуждается в постоянном медицинском наблюдении, он может находиться в любом районе Ростова.Виктора Алехин одет, по информации родственников, в серую куртку, синее трико с серыми полосками и серую шапку. У него средний рост, 165 сантиметров. Глаза – серо-голубые.Законодательство позволяет полиции приступить к поиску только через несколько суток после исчезновения людей. Волонтеры и родственники в ориентировке просят тех, кто видел пенсионера звонить по номерам 8 (800) 700 54 52 или 112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.