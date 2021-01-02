В Ростовской области в течение года подрядчики обновили и отремонтировали около 167 общественных территорий.В частности, как сообщает пресс-служба областного правительства, в центральном парке поселка Глубокий за бюджетные деньги подрядчики создали спортивные площадки и игровые зоны для детского отдыха. В станице Калитвенской в местном сквере за счет бюджета высадили саженцы деревьев и кустарников. Проект предусматривал парковки и специальные места для раздельного сбора мусора.В станице Казанской (Верхнедонской район) в прошедшем году завершили обустройство центральной площади, отмечает издание «Городской репортер». На площади появился фонтан, лавочки и новые фонари.Обновление территорий финансировали, в том числе, из федерального бюджета. Всего в регион на национальный проект «Жилье и городская среда» федеральный центр направил около 1,5 миллиарда рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.