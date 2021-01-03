В 150-ю мотострелковую дивизию Южного военного округа в Ростовской области поставили 18 новых артиллерийских гаубиц «Мста-СМ», сообщили в пресс-службе министерства обороны.Самоходные гаубицы «Мста-СМ» предназначены для уничтожения танков и другой техники, артиллерийских батарей, средств противовоздушной обороны. Новые гаубицы могут использовать для стрельбы управляемые снаряды. Первые модели гаубиц «Мста» поступили на вооружение в конце 1980-х, затем орудие несколько раз модернизировали. К изучению новой техники артиллеристы приступят во время лагерного сбора.В течение прошедшего года в части Южного округа поступили порядка трех тысяч единиц новой техники, добавили в пресс-службе военного ведомства. Современные образцы, по данным минобороны, занимают не меньше 70% от общего количества техники в Южном округе. Ожидается, что в следующем году части ЮВО поступят самоходные установки «Коалиция».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.