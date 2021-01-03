В поселке Рассвет в Аксайском районе Ростовской области около полудня 2 января произошло возгорание в многоквартирном доме.Во время инцидента погиб мужчина. С возгоранием боролись четверо спасателей. Они помогли жильцам покинуть здание и ликвидировали огонь.- Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди, - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.Инспекторы пожарной службы устанавливают причину возгорания.Как сообщала «Комсомольская правда - Ростов», в Волгодонске накануне во время пожара пострадал местный житель, он отравился дымом. Спасатели ликвидировали возгорание за несколько минут. Пострадавшего доставили в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.