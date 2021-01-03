В ковидных госпиталях и реанимационных отделениях больниц в Ростовской области сейчас находятся 231 человек с COVID-19, врачи оценивают их состояние как тяжелое, пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В стационарах проходят лечение около двух с половиной тысяч больных с коронавирусной инфекцией. Инфекция выявлена еще у 394 человек, проходивших тестирование. Примерно треть из них – люди в возрасте от 45 до 65 лет, еще треть – жители области в возрасте от 18 до 45 лет.За минувшие сутки ковид стал причиной смерти девяти человек: двух 84-летних женщин и семи мужчин в возрасте от 59 лет до 91 года, сообщили в правительстве Ростовской области.Тем временем в Ростовскую область стали поступать первые партии препаратов для начала массовой вакцинации. В первую очередь, как заявляют в Роспотребнадзоре, вакцинацию пройдут медицинские работники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вакцины от коронавируса: чем отличаются и кого будут прививать, рассказал ростовский специалистГлавный санврач области рассказал о вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.