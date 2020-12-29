Вакцины от коронавируса: чем отличаются «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», пояснил главный санврач Ростовской области. Евгений Ковалев рассказал о препаратах на недавнем заседании регштаба по коронавирусу.В область поступило около тысячи доз препарата препарата «ЭпиВакКорона» и 1,2 тысячи — «Спутника V». Вакцинами будут сначала прививать группы риска: медиков, сотрудников образовательных учреждений и Роспотребнадзора.«Спутник V» может храниться только при температуре минус 18 градусов. Поэтому поставить препарат можно не во все лечебные учреждения. В Ростовской области необходимое оборудование для цепочки поставок есть в 15 медучреждениях. «ЭпиВакКорона» не требует специальных условий.— «ЭпиВакКорона может использоваться в любом из лечебных учреждений, вплоть до фельдшерско-акушерских пунктов. Условия транспортирования, хранения — в диапазоне от плюс двух до плюс восьми градусов, — прокомментировал Евгений Ковалев.Ранее власти сообщали, что с января по март в Ростовскую область поставят еще 160 тысяч доз вакцины. Это может дать старт массовой вакцинации.ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ:Массовая вакцинация в Ростовской области стартует в 2021 годуС января по март в донской регион планируется доставить 160 тысяч доз препарата. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.