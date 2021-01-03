В первое воскресенье 2021 года в Ростове и Ростовской области ожидается относительно теплая погода, перепады между температурами могут становиться причинами тумана.В Ростове к полудню воздух прогреется до трех градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой ветер, говорится в прогнозе Гидрометцентра. К вечеру температура снизится, а ночью станет отрицательной – до минус двух градусов. В понедельник днем температура будет держаться на уровне градуса выше нуля.В южных районах области МЧС прогнозирует потепление в воскресенье до девяти градусов. Колебания температур будут приводить к появлению тумана. В автоинспекции и ростовской мэрии накануне, со ссылкой на метеопрогноз, предупредили о возможном снижении видимости на дорогах. В мэрии призвали ростовчан и жителей области избегать дальних поездок и строго соблюдать правила дорожного движения. В автоинспекции, кроме того, призвали пешеходов соблюдать осторожность во время тумана: держаться вдали от проезжей части и по возможности прикреплять к одежде светоотражающие наклейки или полоски.Всю следующую неделю в Ростове прогнозируется положительная температура и облачность в дневное время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее) АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.