В Ростовской области волонтеры и полицейские продолжают поиски Александры Целых. 9-летняя девочка пропала в августе 2012 года на берегу реки Дон хутора Калинин Багаевского района, но до сих по ее поиски не увенчались успехом.В день исчезновения на малышке были только купальные плавки розового цвета.За все время поисковикам пока не удалось найти никаких следов ребенка. Версий об исчезновении школьницы было не мало. Предполагали, что малышка могла утонуть, однако тело девочки не нашли до сих пор.Родители пропавшей Александры Целых который год не находят себе места. Они изволновались за свою дочь и ее судьбу.На момент исчезновения девочке было девять лет. Тогда ее рост составлял около 130-140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, глаза голубого цвета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасенный после гибели «Онеги» житель Ростовской области доставлен в МурманскМатрос находился на оказавшемся возле места крушения траулере (подробности)АЛЛО!Просим сообщить любую информацию о пропавшей Александре Целых по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.