В первые дни после встречи Нового года ростовчанам часто непросто прийти в себя из-за выпитого алкоголя. На помощь страдающим людям решил прийти главный врач ФК «Ростов» Владимир Шуляк.Медик рассказал, что прийти в себя поможет коктейль из простых ингредиентов, который способен приготовить каждый.Для приготовления живительного эликсира необходимы: кефир или айран, огурцы, красный перец, укроп, а также сахар, соль и черный перец. Огурец и укроп необходимо мелко нарезать, высыпать в кефир, а после добавить сахар, соль и перец. Лучше всего коктейль перемешивать в блендере, но если его нет, то подойдет и обычная ложка. Выпить этот напиток нужно сразу после приготовления.Рецепт коктейля от похмелья понравился ростовчанам. Люди поблагодарили главного врача ФК «Ростов» за этот способ борьбы с плохим самочувствием после шумных застолий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШпагат у елочки, пижамы с каблуками и праздничная индейка: Как отметили Новый год ростовские знаменитостиЗвезды поздравляют подписчиков, а родных благодарят за подарки и яркие эмоции (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.