В Ростовской области медики подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких уже 275 человек. Их лечение осложнено сопутствующими заболеваниями, которые заметно ухудшают общее состояние здоровья пациентов.Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни 275 человек, которые находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса и не могут самостоятельно дышать.Сейчас в Ростовской области в стационарах лечение проходят 2604 пациента. Донские медики взяли под наблюдение 31544 человека.В период новогодних каникул людям советуют особенно строго соблюдать меры безопасности, которые помогут избежать заражения COVID-19. Для профилактики заражения ковидом жителям Ростовской области рекомендуют соблюдать масочный режим, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также отказаться от излишних перемещений по городу в общественном транспорте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону дедушка троих внуков попросил президента исполнить детскую мечтуДевочка буквально бредила новой балалайкой (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.