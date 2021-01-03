Смертельно опасная коронавирусная инфекция за минувшие сутки унесла жизни еще 25 жителей Ростовской области. Все эти люди находились в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональное правительство.Врачи доказали, что из-за COVID-19 умерли 11 женщин и 14 мужчин.- Все умершие за минувшие сутки пациенты были в возрасте от 46 до 83 лет. У них были сопутствующие заболевания, которые значительно осложняли лечение, - отметили в правительстве Ростовской области.Донские медики считают, что коронавирус хуже всего переносят пожилые люди. Согласно статистике, пенсионеры чаще всего погибают от коронавируса, а также получают осложнения и дополнительные проблемы со здоровьем, даже в случае выздоровления.Сейчас пенсионерам советуют отказаться от посещения общественно-массовых мероприятий, контакта с заболевшими людьми. Пожилых дончан призывают соблюдать социальную дистанцию, а также мыть руки после возвращения с улицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону 3 января 2021 года: медики выявили за сутки 391 случай заражения COVID-19Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 3 января (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.