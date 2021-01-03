В воскресенье, 3 января, в Ростовской области в одном из частных домов Сальска этим утром обнаружили тела трех взрослых и одного ребенка.По словам очевидцев, в доме стоял едкий запах. Люди предполагают, что, по одной из версий, ночью могла произойти утечка из отопительной системы дома, которая вызвала отравление и могла стать причиной трагической гибели хозяев дома и их ребенка.Сейчас на месте трагедии работают представители регионального Следственного комитета. Специалисты собирают информацию о произошедшем.- Следователи устанавливают причину произошедшей трагедии, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.Она станет известна после проведения детальных экспертиз. Стоит отметить, что во время новогодних праздников людям необходимо быть особенно внимательными, чтобы избежать трагедий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области из-за коронавируса за сутки погибли 25 человекВсе они находились в тяжелом состоянии (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.