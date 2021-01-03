Свою проверку по факту гибели четырех человек проведет прокуратура Ростовской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Известно, что поводом для проверки надзорного ведомства стала гибель четырех человек в городе Сальске. Там погибла семья.- Установлено, что сегодня, 3 января 2021 года, в частном доме из-за отравления газом погибли четыре человека, в том числе двое детей - мальчик 12 лет и девочка 13 лет, - говорится в официальном сообщении. - Ход и результаты процессуальной проверки организованной следственным органом поставлены на контроль.Как уже сообщалось ранее, очевидцы рассказывали, что в доме стоял едкий запах . Люди предполагали, что, по одной из версий, ночью могла произойти утечка из отопительной системы дома, которая и вызвала отравление. Проверка по факту ЧП продолжается.