В Ростовской области утвержден список направлений и видов общественных работ, к которым могу привлекать тех, кто ищет работу или находится без нее. Документ об том подписал глава региона Василий Голубев.Как сообщили в региональном правительстве, речь идет о 14 сферах деятельности. Так, люди смогут заработать, в том числе в социальной и транспортной, строительной, сельскохозяйственной, благоустроительной сферах и ЖКХ. Речь идет о том, что на общественные работы смогут быть временно трудоустроены 8 757 человек.- Органам местного самоуправления рекомендовано на своих территориях определить объемы и виды общественных работ, исходя из востребованности, с учетом количества безработных и ищущих работу граждан, - добавили в пресс-службе донского правительства.Кроме того, 3 января Василий Голубев провел первое онлайн совещание в наступившем году с главами городов и районов Дона, где дал ряд поручений.