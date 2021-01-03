В воскресенье, 3 января, в донской столице простились с Героем Социалистического Труда, почетным гражданином Ростовской области, экс-директором «Ростсельмаша» Юрием Песковым.В траурной церемонии участвовали руководители различных органов власти, действующие и бывшие работники комбайностроительного завода, а также губернатор Ростовской области- Рекорд выпуска – 85 тысяч комбайнов – достигнут именно под руководством Юрия Пескова. До последнего дня жизни он беспокоился о судьбе нынешнего предприятия, трепетно относясь к делу, которым занимался, - сказал глава донского региона Василий Голубев.Юрий Песков умер на 85-ом году. Последние годы жизни он провел в поселке, расположенном на берегу Азовского моря в Ростовской области.Экс-директора отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Юрий Песков был похоронен с почестями на Аллее героев ростовского Северного кладбища.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сальске обнаружили тела четырех человек, в том числе и ребенкаСпециалисты устанавливают причину гибели людей (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.