Прогулка по льду замерзшей реки едва не обернулась страшной трагедией для 36-летнего жителя станицы Базковской Шолоховского района Ростовской области.Мужчина провалился под лед в холодную воду всего в нескольких метрах от берега реки. В темноте дончанина каким-то чудом заметили спасатели, которые, к счастью, оказались неподалеку от места произошедшего.Сотрудники Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы добрались до утопающего на лодке и быстро вытащили дончанина из ледяной воды. Спасатели помогли мужчине оправиться от шока и отогрели.В Ростовской областной поисково-спасательной службе отмечают, что зимой во время резкого потепления людям крайне опасно выходить на лед любых водоемов. Пренебрежение этим простым правилом безопасности может привести к непоправимой трагедии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИдем на рекорд: синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону на зимних каникулахМетеорологи рассказали, что готовить жителям донской столицы - коньки или зонты (подробности)