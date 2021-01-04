Участница скандального телешоу «Дом-2», ростовчанка Марина Мексика отметила свое 26-летие. Об этом девушка рассказала в Instagram.С раннего утра именинницу поздравляли ее друзья, близкие люди и коллеги по телестройке. Люди желали ей оставаться такой же яркой, независимой и непосредственной, как сейчас.Марина Черкасова родилась 4 января в Ростов-на-Дону. Мексикой девушку прозвали за эффектную внешность и пылкий нрав. С детства она увлеклась танцами, а позже стала пробовать себя в модельной сфере. Яркой брюнетке удавались съемки в фотосессиях. Девушку несколько раз приглашали сниматься в музыкальных видеоклипах и рекламе.На телепроекте «Дом-2» Марина Мексика пробыла всего два месяца, а затем покинула программу, не сумев построить отношения во время сезона «Остров любви», съемки которого проходили на Сейшельских островах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это все проделки препаратов»: У «аптечного ревизорро» из Таганрога оказалось шесть пальцев на ногеБлогер оказалась в центре внимания из-за новогоднего снимка (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.