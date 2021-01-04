Блогер из Таганрога Екатерина Диденко, которая прославилась на всю страну после вечеринки с сухим льдом, похвасталась красивыми новогодними снимками.«Аптечный ревизорро» поделилась актуальной информацией о том, как побороть похмелье и переедание в первые дни января. Но советы красавицы совсем не заинтересовали людей, зато к личным фотографиям, которыми девушка сопроводила публикацию, появись многочисленные вопросы.На одном из снимков Екатерина Диденко стояла в красивом вечернем платье серебряного цвета без обуви. На левой ноге девушки по какой-то причине можно разглядеть шесть пальцев. Такая аномалия многим показалась странной.«Неужели у нее 6 пальцев?», «Что было с фотографом, что он не заметил у вас шестой палец на ноге?», «Катя, вы – инопланетянка?», «Что с пальцами на ногах?», «Ничего странного - просто 6 пальцев», «Это все проделки препаратов», - шутили люди в комментариях.Екатерина Диденко никак не отреагировала на вопросы людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШпагат у елочки, пижамы с каблуками и праздничная индейка: Как отметили Новый год ростовские знаменитостиЗвезды поздравляют подписчиков, а родных благодарят за подарки и яркие эмоции (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.