В Морозовске 4 января загорелся многоквартирный дом. Происшествие случилось ночью на улице Зеленского.Очевидцы обратились к спасателям около трех часов. На место выехали восемь сотрудников, привлекли две единицы техники. Пожарные потушили пламя на площади пять квадратных метров.— В результате пожара пострадала женщина. Причина — неосторожное обращение с огнем, — прокомментировали в донском управлении МЧС.Еще одно происшествие случилось той же ночью на трассе М-4 «Дон». Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд Фокус». В результате ДТП погибли 34-летние водитель и пассажирка автомобиля «Форд Фокус», которая являлась мамой семилетней школьницы, находившейся в машине. Девочка получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе М-4 «Дон» в аварии погибли двое, пострадал ребенокОдин из участников ДТП был пьян. (Подробности)