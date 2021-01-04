В понедельник, 4 января, в Ростовской области на 794 километре автодороги М-4 «Дон» около 02:20 произошла смертельная авария, в которой погибли водитель и пассажирка иномарки «Форд Фокус». Об этом сообщили в региональном УГИБДД.Во время предварительного расследования выяснилось, что 35-летний житель донского региона, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «УАЗ Патриот». Во время движения он нарушил требование дорожного знака, разрешающего движение только направо. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Форд Фокус».В результате ДТП погибли 34-летние водитель и пассажирка автомобиля «Форд Фокус», которая являлась мамой семилетней школьницы, находившийся в машине. Девочка получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу.В ведомстве отмечают, что иномарка также столкнулась с попутными автомобилями «Опель» и «Тойота».Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области на трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовикаПострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.