В понедельник, 4 января, на 232-ом километре автодороги Волгоград-Каменск произошла авария, в которой погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД.По предварительной информации, около 00:10 водитель ВАЗ-2112 ехал по дороге. Мужчина в какой-то момент не справился с управлением автомобилем. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ИВЕКО, которым управлял 26-летний мужчина.- В результате аварии водитель ВАЗ-2112 от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.Сейчас по факту аварии специалисты проводят проверку.Напомним, на донской трассе в аварии погибли четыре человека. В микроавтобусе находились две семьи. Взрослые - погибли, а дети с травмами были доставлены в больницу Тацинского района, где им оказали необходимую помощь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.