Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 40 городах и районах Ростовской области. Данные публикует донское правительство.Лидером по числу заболевших остается Ростов-на-Дону. Здесь ковид подтвердился у 159 человек. По 12 новых случаев зарегистрировано в Гукове и Белокалитвинском районе. 11 жителей получили положительный результат теста в Батайске. По десять жителей заразились в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске и Сальском районе.Напомним, за сутки в Ростовской области заразились 387 человек. Число инфицированных с начала пандемии составило 53 603.Новые случаи заражения выявили также в следующих городах и районах:Шахтах, Красносулинском, Миллеровском районах (по девять), Багаевском, Веселовском, Неклиновском, Ремонтненском, Тарасовском (по семь), Азовском, Верхнедонском, Зерноградском, Пролетарском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском, Чертковском районах (по шесть), Таганроге, Егорлыкском, Шолоховском районах (по пять), Тацинском районе (четыре), Кагальницком, Кашарском, Обливском, Орловском районах (по три), Каменском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Морозовском районах (по два), Звереве, Мартыновском, Мясниковском, Песчанокопском районах (по одному).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону 5 января 2021: число зараженных дончан перевалило за 53,6 тысячиВсего в Ростовской области коронавирусов заразились еще 387 жителей. Число инфицированных с начала пандемии составило 53 603. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.