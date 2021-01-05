В Ростовской области за сутки жертвами коронавируса стал 21 человек. Данные опубликованы на сайте регионального правительства.От ковида скончались семь женщин в возрасте от 62 до 83 лет. Подтвердилась смерть от коронавируса 14 мужчин от 57 до 84 лет. У всех этих пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Число жертв за весь период достигло 2 147.Вылечились от опасной инфекции 170 человек. С начала пандемии выздоровели 43 811 пациентов.Лечение в стационарах получают более двух тысяч заболевших. Состояние 253 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Всего в Ростовской области коронавирусом заразились еще 387 жителей. Число инфицированных с начала пандемии составило 53 603. Коэффициент распространения инфекции превышает единицу - 1,01.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 40 городах и районах Ростовской областиЛидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.