В Ростовской области с начала нового года увеличилось число жертв пожаров. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.В ведомстве сообщили, что в области складывается неблагоприятная обстановка с пожарами. Число возгораний снизилось, но количество жертв увеличилось. Так, в период новогодних каникул в таких происшествиях погибли восемь человек. Только за последние сутки скончались два жителя в Морозовском районе и Ростове-на-Дону.Спасатели попросили жителей соблюдать требования пожарной безопасности в быту, а также при запуске пиротехники.В Морозовске 4 января загорелся многоквартирный дом на улице Зеленского. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники. В результате происшествия пострадала женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖенщина пострадала при пожаре в многоэтажке в Ростовской областиК происшествию привело неосторожное обращение с огнем. (Подробности)