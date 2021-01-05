Многокилометровые пробки образовались сразу в нескольких районах Ростова-на-Дону. Информация опубликована в сервисе «Яндекс Карты».Транспортный затор образовался на улице Немировича-Данченко в сторону улицы Вавилова. Он растянулся от улицы Горской до площади 2-й Пятилетки. Пробка сохраняется до пересечения Вавилова с Дачной улицей. Движение затруднено и на участке Вавилова от улицы Особенной до улицы Канатной.Сложная ситуация сложилась и на проспекте Королева. Здесь пробка образовалась от перекрестка Королева и улицы Неклиновской до кольца на пересечении с улицей Вавилова.Кроме того, транспортный затор зарегистрирован на улице Малиновского. Пробка начинается от пересечения с улицей Всесоюзной и продолжается до улицы Столичной.Напомним, 4 января в Ростове-на-Дону закрыли для проезда мост на улице Малиновского. Причина - дорожные работы на путепроводе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.