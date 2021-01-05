Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Ростовской области. Происшествие случилось на трассе Морозовск — Цимлянск — Волгодонск 5 января около 9 часов.По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не справился с управлением и выехала на встречную полосу. Здесь легковушка столкнулась с машиной «Тагаз. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «Тагаза» — 19-летний парень и 53-летняя женщина.— Женщина госпитализирована. Мужчины отпущены на амбулаторное лечение, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.В настоящее время по факту аварии проводится проверка.Напомним, 4 января на 794-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись «Форд Фокус» и «УАЗ Патриот». В результате аварии погибли 34-летние водитель и пассажирка иномарки. Находившаяся в «Форде» семилетняя девочка получила травмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе М-4 «Дон» в аварии погибли двое, пострадал ребенокОдин из участников ДТП был пьян. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.