Ростовчанка Виктория Лопырева трогательно поздравила сына с днем рождения. Пожелания для мальчика она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».Девушка поделилась с подписчиками семейной фотографией. Видно, что вся семья наконец собралась вместе. Виктория обнимает супруга Игоря, а у него на коленях сидит маленький Марк Лео. Лопырева рассказала, что ее сыну почти два года.— Расти большой, наш любимый принц, радуй маму и папу! Год и одиннадцать месяцев счастья, — написала Виктория.Снимок и подпись не оставили фанатов равнодушными. Многие не смогли сдержать умиления. «Какая прекрасная у вас семья», «Какой красивый сыночек», «Вы просто чудо» — такие комментарии оставили подписчики ростовчанки.Ранее \\"Комсомольская правда-Ростов\\" писала, что муж Виктории Лопыревой стал чиновником. Игоря Булатова избрали на должность заместителя председателя правительства КомиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКарьера - в гору: Муж ростовчанки Виктории Лопыревой стал чиновникомЕго избрали на должность заместителя председателя правительства Коми. (Подробности)