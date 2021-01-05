В Калмыкии впервые за долгое время биологи обнаружили новый вид скорпиона, он обитает вблизи границ крупнейшего местного заповедника.Жители поселков возле заповедника «Черные земли» передали биологам несколько экземпляров пестрого скорпиона. Их поймали примерно в двадцати километрах к югу от заповедника. Находка стала самой запоминающейся в ушедшем году, сообщили в пресс-службе заповедника.Ученые и раньше слышали о том, что пестрый скорпион, скорее всего, обитает в Калмыкии. В частности, о похожем насекомом им рассказывали местные пастухи. Однако каких-либо подтверждений у биологов не было.Пестрые скорпионы замечены в Волгоградской области и в астраханских пустынях. Длина скорпиона - около шести сантиметров. Он имеет желто-коричневую окраску и, что обычно для скорпионов, вооружен жалом. Скорпион ведет ночной образ жизни, днем скрывается в норках или под камнями. Во время охоты как и другие сородичи использует яд. Однако его укусы не опасны для людей, пояснили в пресс-службе заповедника.Биологи намерены рассказать об открытии в одном из научных журналов и узнать мнение других специалистов. Возможно, это поможет понять, как существа, появившиеся полмиллиарда лет назад, распространились на юге России и адаптировались к тяжелым пустынным условиям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!