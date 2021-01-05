В Ростовской области 6 января ожидаются морозы и дожди. Об этом сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на Росгидрометцентр.Ночью столбик термометра покажется минус четыре — мину один градус, при прояснениях — до минус девяти. Днем температура составит минус три — плюс два градуса. Утром пройдет дождь.— В отдельных районах гололёд, утром и днём местами туман. На дорогах — гололедица, — рассказали в МЧС.Ситуацию осложнит сильный ветер. Возможны порывы до 7 — 12 метров в секунду, местами — до 15 — 17 метров в секунду.Ранее \\"Комсомольская правда-Ростов\\" писала о том, какой будет погода в области Рождество. 7 января пройдут осадки - небольшой дождь с мокрым снегом. Столбик термометра поднимется до плюс одного — плюс шести градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз синоптиковРассказываем, какой будет погода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону. (Подробности)