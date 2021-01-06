В поселке Озерном Морозовского района произошел пожар в частном доме. Возгорание произошло утром 5 января на улице Озерной.Очевидцы обратились за помощью спасателей почти в восемь часов. На место прибыли семь пожарных и две единицы техники. Сотрудники потушили возгорание на площади 35 квадратных метров.— В результате пожара погиб 63-летний мужчина. Причина — неосторожное обращение с огнем, — прокомментировали в донском управлении МЧС.Ранее в ведомстве сообщили, что во время новогодних праздников в Ростовской области увеличилось число жертв пожаров. С начала 2021 года в результате возгораний погибли восемь человек.Спасатели попросили жителей донского региона соблюдать требования пожарной безопасности в быту. Стоит соблюдать осторожность и при запуске пиротехники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло смертей от пожаров увеличилось в Ростовской областиТолько за сутки в результате возгораний скончались два человека. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!