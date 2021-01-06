Знаменитость Оксана Воеводина показала поклонникам, как выглядела в школьные годы. Девушка рассказала забавную историю из детства.Красавица вспомнила, что иногда в холодную погоду надевала кальсоны-подштанники. В один из таких дней девочка забыла про юбку и пришла в школу в одних кальсонах.— Пришлось просидеть весь день за партой, не вставая. Жутко неудобно вышло, одноклассники смеялись, но я честно отсидела все шесть часов до конца занятий, — призналась Воеводина.Она опубликовала несколько кадров того времени. На нескольких из них совсем еще юная Оксана позирует в нарядных платьях, купальнике и шубке. Кроме того, таганроженка выставила и совместную фотографию с родителями. Фанаты отметили, что Воеводина очень похожа на маму.— Какая у вас мама красавица! Вы, оказывается, очень на нее похожи! — написал один из комментаторов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОксана Воеводина отсудила миллионные алименты на сына от экс-короля МалайзииТаганроженка планирует переезжать в Лондон. (Подробности)