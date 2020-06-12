Оксана Воеводина отсудила миллионные алименты на сына от экс-короля Малайзии

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Красивая история любви красавицы из Ростовской области Оксаны Воеводиной завершилась судебными разбирательствам. Обладательница титула "Мисс Москва - 2015" смогла добиться финансовой помощи от отца ее малолетнего сына - экс-короля Малайзии.

27-летняя ростовчанка будет получать на воспитание и содержание общего ребенка по два миллиона рублей ежемесячно, об этом сообщает "Стархит".

Красавица намерена переехать с сыном Леоном в Великобританию. Молодая мама планирует получить степень магистра делового образования. Как известно, Оксана очень пережвала из-за того, что беременность помешала ей продолжить образование после окончания РЭУ им. Плеханова.

Жить вместе с сыном молодая мама планирует в дорогом особняке, в котором для ребенка оборудуют шикарную комнату.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", брак Оксаны Воеводиной и ее малайзийского супруга продлился недолго. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в московской Барвихе, а потом уехали на родину мужа. Во дворце между Оксаной и ее мужем произошел разлад. Дончанка долгое время пыталась скрыть разлад, а позже через суд доказать отцовства сына Леона, а также добиться положенных ей алиментов на содержание ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Могла и плеткой по попе получить»: Молодая жена короля Малайзии выросла в строгой казачьей семье

- Мой отец воспитывал меня в строгости, - рассказывала о себе Оксана. - Росла я на примере своей семьи. Мои родные, дедушка, донские казаки. А что такое казачья семья? (улыбаясь) Можно и плеткой по попе получить. Папа, как и дедушка, у меня очень строгие. Честно скажу, в детстве отца сильно боялась, а сейчас понимаю, что только благодаря ему получила хорошее воспитание и знания. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU