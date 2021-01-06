Ростовчанам разрешили летать через Турцию, не имея тест на ковид. Последние правила объяснили в донской авиакомпании.Тесты можно не сдавать перед трансферными рейсами с посадкой в Турции. Однако если пассажиры летят непосредственно в эту страну, анализы придется сдать. Результат может быть получен не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.Правила будут действовать как минимум до 1 марта.Напомним, в период новогодних каникул из Платова будут выполнять 20 дополнительный рейсов до Москвы. Общее число вылетов увеличится с 62 до 82 в неделю. Из ростовского аэропорта самолеты будут отправляться в аэропорты Внуково и Домодедово. Кроме того, со 2 по 16 января по субботам будут выполняться дополнительные рейсы в Екатеринбург. В этот период в столицу Урала можно будет улететь пять раз в неделю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвадцать авиарейсов из Ростова-на-Дону в Москву добавят в период новогодних каникулИз Платова можно отправиться в аэропорты Внуково и Домодедово. (Подробности)