Ростовчанка Анастасия Костенко снова поделилась фотографией с отдыха на Мальдивах. На этот раз красавица продемонстрировала поклонникам шикарную фигуру.Анастасия предстала перед подписчиками в раздельном розовом купальнике. Видно, что молодая мама привела себя в форму после родов. Плоский животик, стройные длинные ноги — фигура ростовчанки кажется идеальной.Не могли не заметить это и пользователи «Инстаграма». Десятки человек написали под фото лестные комментарии: «Просто богиня», «Бомба», «Куколка», «Шикарная». Некоторые отметили, что девушке больше не нужно придерживаться диет и худеть.Ранее стало известно, что муж Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов может остаться безработным. По предварительным данным, в декабре у футболиста закончился контракт с казанским клубом \\"Рубин\\". Сам игрок уже поблагодарил команду и улетел с семьей из Казани.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФутболист Дмитрий Тарасов может стать безработнымВ декабре у него подходит к концу контракт с одним из футбольных клубов. (Подробности)