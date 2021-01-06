Исследователи из Финансового университета при правительстве РФ выяснили, насколько комфортными россияне считают свои города. Они опросили жителей всех городов России с населением более 500 тысяч человек.В Ростове социологи опросили около 700 респондентов. Жителям задавали вопросы о медицине, работе ЖКХ, о транспорте, социальных конфликтах, отношениях с властями и полицией. Кроме того, во время опроса ученые учитывали интерес к культурным ценностям, склонность к миграции, условия для создания бизнеса.Первые места в рейтинге ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург. Среди лидеров в отдельных категориях из городов ЮФО чаще всего встречаются Симферополь и Севастополь. На третье место в общем рейтинге социологи поставили Грозный. Севастополь и Сочи – на седьмом и восьмом местах.Ростов как и Йошкар-Ола набрал 70 баллов. Социологи поместили его на 29 место из 75. Чуть выше в рейтинге – Белгород и Махачкала, чуть ниже – Вологда и Иркутск. На последнем месте из крупных городов, по мнению опрошенных, находится Чита.Финансовый университет подсчитывает рейтинг ежегодно. В прошлом году Ростов занимал 69 место, а на первом месте находилась Казань.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Рождество в Ростове-на-Дону 2021: как будут работать храмы в праздникКакие ограничения будут действовать в храмах в Рождество в Ростове-на-Дону (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!