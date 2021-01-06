Мокрый снег и морозы прогнозируют на Рождество в Ростовской области. Прогноз на 7 января публикует донское управление МЧС со ссылкой на ростовский гидрометцентр.Ночью столбик термометра может упасть до нуля — плюс пяти градусов, при прояснениях — до минус пяти. Пройдет небольшой дождь, по северу — с мокрым снегом.В первой половине дня область накроет туман. На дорогах — гололед. Днем столбик термометра покажет плюс один — плюс шесть градусов. Серьезных осадков не предвидится, но ожидается сильный ветер. Скорость порывов может достигать 7 — 12 метров в секунду.По данным синоптиков, мокрый снег выпадет в Ростовской области и на следующий день. В донском регионе может потеплеть до плюс шести градусов. Ветер усилится до 15 — 18 метров в секунду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество в Ростове-на-Дону 2021: как будут работать храмы в праздникКакие ограничения будут действовать в храмах в Рождество в Ростове-на-Дону. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!