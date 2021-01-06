Более пяти тысяч ростовчан обратились в скорую помощь в первые дни нового года. Об этом рассказали в администрации Ростова-на-Дону.— С 31 декабря по 3 января в службу скорой помощи обратились 5729 жителей города, в травматологические пункты городских больниц – 350 человек, — говорится в сообщении.Медики кабинетов неотложной помощи поликлиник помогли 3 106 пациентам. За помощью в поликлиники обратились 2 073 человека.В Ростове-на-Дону продолжили работу лаборатории, которые проводят тесты на ковид. Пациентам, которые лечатся дома, доставляют лекарства.В новогодние праздники в донской столице дежурят 163 пожарных. Круглосуточно работают 30 спасателей Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону.Ранее в донском управлении МЧС сообщили, что в Ростовской области с начала года увеличилось число жертв пожаров. Так, в период новогодних каникул в таких происшествиях погибли восемь человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло смертей от пожаров увеличилось в Ростовской областиТолько за сутки в результате возгораний скончались два человека. (Подробности)