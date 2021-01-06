В поселке Зимовники Ростовской области пропала 31-летняя Оксана Левченко. Ее разыскивают с 1 января, сообщили в организации «Лиза-Алерт Юг».Почти неделю женщина не выходит на связь. Близкие не знают, где она может находиться.Рост пропавшей — 163 сантиметра. У нее среднее телосложение, серо-зеленые глаза и светлые волосы. В день исчезновения на Оксане Левченко были черные брюки и зеленая кофта.Всех, кому что-либо известно о местоположении женщины, просят обращаться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.Ранее в Ростове-на-Дону пропал 82-летний пенсионер Виктор Алехин. Мужчина вышел из дома на улице Труженников и не вернулся. 3 января стало известно, что Виктора Тимофеевича нашли живым. Где около суток находился пожилой человек, пока неизвестно.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.