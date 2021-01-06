Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над клубом из Волгограда и продолжит участие в Кубке России.О возможной победе ростовчанок говорили цифры на табло уже в первой половине встречи. «Ростов-Дон» и волгоградский «Динамо-Синара» ушли на перерыв со счетом 20:10 в пользу ростовского клуба.Тренер ростовчанок выпустил на площадку игроков, восстановившихся после травм. В частности, против «Динамо» играли Анна Сень и Анна Вяхирева. В первой половине ростовчане атаковали в основном на левом фланге. Во второй половине игра соперника разладилась, ростовчанки нарастили отрыв.– Я впервые смог выпустить на площадку всех наших лучших игроков. Гандболистки вернулись после разных ситуаций – кто-то после «Евро», кто-то после травм, – рассказал после встречи главный тренер клуба Пер Юханссон.В финал четырех кроме ростовского клуба вышли «Астраханочка», «Звезда» (Московская область) и «Лада» (Тольятти).В ближайшие дни «Ростов-Дон» вылетает во Францию, а затем в Норвегию, где встретится с местными гандболистками в групповом этапе Лиги чемпионов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Рождество в Ростове-на-Дону 2021: митрополит Меркурий поздравил верующихБогослужения в честь Рождества 2021 пройдут в 56 храмах Ростова-на-Дону (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!