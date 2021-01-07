В донской столице одна из местных жительниц лишилась любимого питомца, пока ходила за покупками.Инцидент произошел в самом центре города - на проспекте Буденновском. Девушка зашла в супермаркет за продуктами, а у входа в него привязала своего лабрадора шоколадного цвета, но, когда она вышла с полными пакетами, собаки на положенном месте не оказалось.Ростовчанка тут же бросилась к руководству магазина с просьбой посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На одной из них она увидела, как неизвестный мужчина подошел к животному, стал разговаривать, а затем отвязал и увел в неизвестном направлении. О произошедшем женщина рассказала в одном из городских пабликов соцсети и попросила помощи в поисках собаки.- Была в красном ошейнике с серебристой полосой, на нем указан телефон хозяина. Прошу помощи в поиске, а вдруг кто-то видел, - написала ростовчанка.Пользователи заявили, что необходимо разыскать вора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПропавший пекинес вернулся домой.«Комсомолка» помогла ярославской читательнице разыскать ее любимую собаку.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!