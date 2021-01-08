Как известно, мост на улице Малиновского был закрыт для движения транспорта. Городские власти разработали объездные пути, и чтобы облегчить движение водителям легковушек в этих местах, ввели ограничения для большегрузов. Они начинают действовать с 8 января.- На период прекращения движения транспортных средств на участке улицы Малиновского от улицы Типографской до улицы Факельной с целью обеспечения необходимой пропускной способности участков улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на маршрутах объезда с 08.01.2021 будет запрещено движение грузовых транспортных средств с 06:00 до 23:00, - сообщили в пресс-службе городской администрации.Аналогичные ограничения будут действовать и на следующих улицах:- улица Доватора – Змиевский проезд (от улицы Мадояна до улицы Зоологической);- въезд в город с улицы Всесоюзной (Западное шоссе) (от поста ДПС до улицы Портовой);- въезд в город (60К-9) улица Особенная – улица Оганова;- въезд в город (А-280) - Таганрогское шоссе;- улица Вавилова от проспекта Королева до улицы Шеболдаева.Из-за введения этих ограничений мэрия обратилась к компаниям-перевозчикам, чтобы они заранее планировали свой путь с их учетом и прорабатывали себе объездные пути.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспорта.Водителям придется объезжать путепровод.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!