В донской столице маленький лебеденок поранил себе крыло о кромку плавающей в бассейне льдины.К счастью, малышу сразу оказали помощь орнитологи. Инцидент произошел в парке имени Октябрьской Революции. О нем рассказали представители парка в своем официальном аккаунте соцсети.- Буквально несколько часов назад малыш-лебеденок поранил себе крыло о кромку льда. Лебеденок еще не встречался с коварством тающего льда, как опасны и остры бывают его края. Но больше он не допустит такой ошибки, он уже научился, - рассказали они.В настоящее время птенец проходит курс реабилитации. За его состоянием наблюдает опытный орнитолог парка. Радует лишь то, что порез на крыле оказался безопасным. Малышу обработали рану антисептиком и ранозаживляющей мазью. Уже совсем скоро малыш полностью выздоровеет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону прохожие поймали краснокнижного журавля-красавку, сбежавшего из зоопарка.Птицу обнаружили в пяти километрах от места побега.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!