В период новогодних праздников ростовский зоопарк продолжается принимать посетителей. Активность не прекращается и в социальных сетях, куда сотрудники питомника часто выкладывают фотографии и видео с местными животными. Героиня очередной публикации – грациозный жираф Элизара.Ее рацион не меняется в течение всего года. Даже в праздничные дни, которые уже подходят к концу, она ежедневно принимает специально заготовленные угощения. Животное не переносит мороз, поэтому сейчас оно живет в просторном стеклянном вольере, откуда ее видят посетители.Для Элизары, как и другой живности, готовят сотрудники, так называемой, кормокухни. Без их постоянной работы не обойтись, ведь в день приходится выдавать более 100 различных блюд. Важно сказать, что в сутки Элизаре требуется около 30 килограмм пищи. В дикой природе за едой эти животные проводят до 20 часов. Если самцы стараются дотянуться до самых верхушек деревьев в поисках свежих листьев, то самки предпочитают побеги на уровне тела.Это хорошо видно на ролике, опубликованном на странице ростовского зоопарка. Элизара без труда принимает пищу из рук человека, немного склонив голову вниз. Особое лакомство – листья акации.Елизара – относится к виду Ротшильдов. От остальных своих сородичей отличается формой пятен и окрасом. На сегодняшний день этот подвид занесен в Красную Книгу, сейчас его можно встретить лишь в Уганде и Кении. Менее 700 особей осталось в дикой природе.