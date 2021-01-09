Последние два дня в Ростове-на-Дону идет проливной дождь. Постоянная влага и резкие перепады температур сделали свое дело. На дорогах образовались глубокие ямы. В социальных сетях сообщили, что несколько водителей пострадали из-за разбитого асфальта.Так на Западном повреждения получили пять автомобилей, проехав по улице Всесоюзной. Напротив дома № 132 после ливней образовалась огромная яма, о чем сообщили сами жители. Ее глубина по замерам – больше 10 сантиметров. Асфальт стал настоящим лезвием для резины.- Уже собралось более 5 машин, порвавших колеса. У двух разорвало оба колеса. Будьте внимательны! – предупреждает мужчина, снявший видео.На записи видно, что водители встали за ямой, рассматривали колеса, прикидывали ущерб, пытаясь понять, как добраться до ближайшего сервиса. Некоторым могло не хватить одного запасного колеса.ГДЕ ЕЩЕ ОПАСНЫЕ ЯМЫСложная ситуация и в других частях города. Например, асфальт размыло на улице Шеболдаева, за площадью 2-ой пятилетки. Двигаясь в сторону центра, стоит быть внимательным, ведь дорога покрыта ухабами, неровностями. Можно легко потерять управление.Сложная ситуация на Вавилова, где, ко всему прочему, проходит еще и ремонт канализации. Выбоинами усеяны многие участки на всем протяжении улицы. Опасно и в сторону Суворовского. На спуске к микрорайону сильно размыло асфальт, авто двигаются медленно, объезжая неровности.В центре города сложно проехать по улице Ченцова. Трамвайные пути и глубокие ямы на дорогах вынуждают водителей быть предельно осторожными. Опасно на 22-й Линии по направлению к проспекту Шолохова. Там многочисленные неровности заставляют всех сбавлять скорость. По направлению к Северному испортилась дорога на улице Нариманова.