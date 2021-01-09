Накануне вечером в Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого мужчина оказался в больнице. Как сообщили в управлении регионального ГИБДД, инцидент случился примерно в 20:00.По предварительной информации, 68-летний мужчина за рулем иномарки двигался по Мариупольскому шоссе. За несколько метров от автомобиля начал переходить дорогу местный житель. Мужчина вышел на «зебру» и не заметил, как прямо на него летит машина. Водитель в свою очередь не успел вовремя затормозить.Произошло столкновение – автомобиль сбил пешехода. От удара 43-летний мужчина упал на асфальт. Шофер бросил руль и выбежал на улицу. Он сразу вызвал на место все экстренные службы. Вскоре на место прибыли врачи скорой помощи. Они забрали пострадавшего в больницу, где у него диагностировали различные травмы.Сотрудники ГИБДД еще некоторое время фиксировали все детали случившегося. Каким образом накажут водителя, покажет время. Так или иначе, но причиной аварии могли стать сложные погодные условия. Последние два дня в регионе проливной дождь, туман и резкие перепады температуры.Уже завтра во многих города области ожидаются заморозки. Вода на дорогах замерзнет, что спровоцирует еще большие сложности для водителей.