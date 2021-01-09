Шахтинка Стефания Колесник стала обладательницей престижной фотопремии Weather Photographer of the Year, организованной британским Королевским метеорологическим обществом, сообщили в пресс-службе мэрии Шахт.Во время ежегодного конкурса посетители сайта метеорологического общества выбирают лучшие, по их мнению, снимки с погодными явлениями. Стефания отослала на конкурс снимок, сделанный в Шахтах. На нем запечатлен лист, замерзший в воде. За снимок отдали голоса в юношеской номинации большинство зрителей. В той же номинации зрители также отметили снимок американки Эммы Карстен, заснявшей начало шторма в штате Миссури. А победителем во взрослой номинации по итогам голосования стал нью-йоркец Рудольф Салган со снимком снегопада.Среди авторов, отмеченных жюри и зрителями, есть еще один россиянин. В номинации «Лучший по мнению публики» победил Алексей Трофимов со снимком зимнего Байкала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!